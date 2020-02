Hellas Verona, Juric: “Soddisfatto per i ragazzi. Non hanno mai mollato”

E’ inevitabilmente uno Juric radioso quello che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’impresa con la Juventus: “E’ servito tanto cuore. Vedevo ragazzi affaticati, ma sono andati oltre. Abbiamo creato tante occasioni per punire la Juventus. Non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo ribaltato la partita. Sono felice, soddisfatto. soprattutto per i ragazzi”.

GRUPPO CHE HA FAME – “Volevamo fare bene, non pensavo così bene. Abbiamo creato un gruppo con tanta fame. Alcuni non sono mai stati in serie A. Kumbulla ha fatto una partita fantastica su Douglas Costa. Giochiamo per fare male agli altri e per ora ci stiamo riuscendo. Pazzini? Pazzo è sempre decisivo. Anche se non gioca è importante. E’ entrato benissimo. La sua presenza dà una mano alla squadra”.