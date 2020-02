Hellas Verona – Juventus, le formazioni ufficiali. Sarri lascia in panchina Dybala

E’ tutto apparecchiato al Bentegodi per la sfida tra Hellas Verona e Juventus. Sarri lascia ancora in panchina Dybala mentre Juric spiazza tutti e sceglie Borini in avanti.

Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri