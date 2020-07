Hellas Verona, Paro: “Stagione eccellente finora, ma non siamo sazi”

Il vice allenatore dell’Hellas Verona, Matteo Paro ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro la Fiorentina, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI PARO

Queste le sue parole a Dazn: “Noi e i ragazzi siamo molto dispiaciuti, perché abbiamo fatto una prestazione importante su un campo difficile, contro una squadra di giocatori molto forti. È stata un’altra prova di maturità di questo gruppo, ma è chiaro che rimane il rammarico per aver preso gol all’ultimo secondo, così come era successo con il Sassuolo, peraltro dopo aver avuto tante possibilità di chiudere il match con il secondo gol. Detto questo i ragazzi devono comunque essere contenti, perché hanno fatto una prestazione di livello e hanno dato tutto. Andiamo avanti, visto che non c’è molto tempo per rammaricarsi: tra pochi giorni giocheremo di nuovo e affronteremo la gara di Roma con lo stesso spirito. Da qui in avanti cosa possiamo fare? Dobbiamo continuare ad affrontare ogni partita con la voglia di migliorarci e di confrontarci con squadre di alto livello, senza mollare e senza accontentarci di quanto fatto fino ad ora, fermo restando che la nostra stagione è già ora eccellente. Ma non siamo ancora sazi e appagati“.