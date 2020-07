Hellas Verona, Paro: “Vittoria di gruppo, vogliamo continuare così”

Il Vice di Juric, Matteo Paro, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara casalinga contro il Parma, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

“I ragazzi sono stati bravissimi. In questo tipo di campionato diventano fondamentali tutti i giocatori della rosa: com’è stato bravo chi ha giocato prima lo è stato chi è entrato. Credo sia stata la vittoria di un gruppo che ha lavorato duramente, con grande spirito e creando qualcosa di bello. Adesso dobbiamo solo continuare, per provare a fare il meglio possibile. Noi puntiamo sul lavoro, a divertirci, a cercare di fare bene sempre. È nello spirito di questo gruppo. Da adesso in avanti penseremo a fare bene, cercando di fare più punti possibili. Zaccagni? Sta migliorando tanto nella finalizzazione in allenamento. Sappiamo che non è semplice, gli chiediamo un lavoro tattico importante. Se diventa decisivo anche negli ultimi metri è davvero un giocatore importante”.