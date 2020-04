Helveg racconta: “Costretto ad accettare l’Inter. Sempre fedele al Milan”

Milan e Inter hanno dato vita a scambi importanti tra i loro giocatori, nonostante la rivalità in città. Uno dei trasferimenti dal rossonero al nerazzurro è quello di Thomas Helveg. L’ex difensore danese ha confessato di essere rimasto legato maggiormente al Diavolo, mentre il passaggio alla Beneamata non ha lasciato un segno particolare. Queste le sue parole a Tuttosport: “Sono stato costretto per regolamento ad andare dall’altra parte del Naviglio… Ma non mi sono mai sentito un traditore, assolutamente. La mia volontà è sempre stata quella di rimanere fedele al Milan. L’ho dimostrato, lo sapevano tutti, anche all’Inter. Perché non sono stato io a voler andar via ma è stata la società a deciderlo”.

MILAN – I ricordi della sua avventura al Milan sono ancora nitidi nella mente di Helveg: “Il primo che ho incontrato è stato Paolo Maldini. Non ci poteva essere inizio migliore. È stato lui che mi ha fatto capire davanti a un caffè che al Milan siamo tutti uguali. Dalla donna della pulizie al magazziniere, da Sheva alla segretaria. Un altro Milan probabilmente, ma è il Milan che conosco io…”