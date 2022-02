Hernanes consiglia la Juventus: “Vorrei sempre Dybala nella mia squadra. Su Allegri…”

Parla l'ex calciatore di Serie A sulle vicende di casa Juve

Redazione ITASportPress

Il Profeta Hernanes, storico calciatore brasiliano con un passato in Italia con le maglie di Lazio, Inter e Juventus, si è soffermato a parlare proprio della Vecchia Signora ai microfoni di IlBiancoNero.com. Il calciatore ha avuto parole al miele per Paulo Dybala e ha detto la sua sulla questione rinnovo legata appunto alla Joya. Ma non solo. Il centrocampista si è concentrato anche sui suoi ricordo dell'esperienza con mister Massimiliano Allegri.

DYBALA E VLAHOVIC - "Non so quale sia la situazione di Dybala ma è uno dei giocatori più forti con cui ho giocato. Io vorrei sempre avere uno come Dybala nella mia squadra, però il calcio è fatto di momenti e quindi vanno valutate tante cose", ha detto Hernanes su Dybala. Uno sguardo anche al nuovo arrivato Vlahovic: "E' un grande giocatore ed è stato un acquisto importante. Ha già dimostrato di saper fare grandi cose e soprattutto di segnare che per un attaccante è fondamentale. Si troverà bene con Morata perche lui gioca piu centrale, mentre Alvaro gioca molto bene da largo e soprattutto è flessibile, si troveranno a meraviglia".

ALLEGRI - "Allegri? Lui è molto bravo e mi piace come allenatore. E' uno dei più forti al mondo, con Allegri sono cresciuto molto e mi ha fatto giocare in diverse zone del campo. Con lui ho fatto le partite più belle ed importanti della mia carriera e mi sono divertito tantissimo ad averlo avuto come allenatore".