Higuain all’Athletic Bilbao? Possibile grazie al suo…bisnonno!

Gonzalo Higuain a giugno 2021 terminerà il suo contratto con la Juventus. L’argentino in realtà sembrava già in partenza a fine agosto 2019 quando poi si convinse a restare. La stagione però non sta andando secondo le aspettative e per tale ragione l’ex Real Madrid si starebbe guardando intorno.

IPOTESI ATHLETIC BILBAO – Nelle ultime ore in Spagna circolano voci riguardo ad un ipotetico trasferimento dell’attaccante all’Athletic Bilbao. La squadra basca, come noto, tessera solamente giocatori baschi o di origine basca e Higuain sembrerebbe avere uno di questi requisiti. Secondo quanto riportato da MARCA, il giocatore sarebbe il pronipote di un uomo basco che emigrò in Argentina. Una parentela che potrebbe valere a Higuain un posto nella rosa della squadra basca. Tutto comunque dipenderà da quest’estate. La richiesta economica della Juventus non è propriamente bassa e questo potrebbe frenare l’Athtletic Bilbao.