Higuain, clamoroso: il fratello sonda il terreno per tornare al Napoli…

Ci eravamo tanto amati…e anche tanto “odiati”. Ma chissà che tra Gonzalo Higuain e il Napoli non possa scoppiare, di nuovo, una splendida storia d’amore. Il Pipita veste, ora, la maglia della Juventus che proprio nell’estate del 2016 aveva scippato gli azzurri del loro miglior calciatore.

Adesso, però, potrebbe succedere il contrario, nonostante l’appeal del bomber sia decisamente cambiato.

SEGNALI – Gonzalo Higuain al Napoli: è questa la bomba di mercato che accende l’estate bianconera e partenopea. Si tratta solo di una “voce”, come ribadisce il giornalista della Rai Paolo Paganini ma si sa, il mercato è sempre in grado di trasformare anche le più pazze suggestioni in realtà. Stando a quanto si apprende, infatti, nonostante sul bomber argentino ci sia da tempo la Roma – in netto vantaggio su tutte le altre -, il calciatore non è convinto dal progetto giallorosso e, tramite il fratello, nonché agente, avrebbe mandato segnali per capire se ci fosse la possibilità di tornare a Napoli per giocare la Champions League.