Higuain-Dybala, la Juventus vince ancora: Atalanta battuta 3-1

La Juventus soffre, ma continua a comandare ed espugna anche Bergamo. Gli uomini di Maurizio Sarri passano grazie a una doppietta di Gonzalo Higuain e alla rete di Paulo Dybala. L’argentino sigla due reti decisive, proprio quando l’Atalanta sembrava pronta a festeggiare i tre punti. I nerazzurri possono legittimamente recriminare per quanto sprecato nel primo tempo. Al 16′ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Atalanta, ma Barrow spara sulla traversa. I bergamaschi non si rassegnano e sfiorano il vantaggio con Hateboer e Pasalic. L’1-0 arriva nella ripresa quando Gosens trova l’inserimento vincente. La Juve accusa il colpo, ma riesce a non mollare. E Higuain piazza un uno-due micidiale che stende la Dea. Prima il Pipita trova il gol con l’aiuto di una deviazione; poi si inserisce sul cross basso di Cuadrado. Nel finale Dybala chiude il match con il 3-1 finale.