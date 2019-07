Higuain e il walzer delle punte: la Roma offre un biennale ma pensa anche ad un big di Serie A

Resta tutto da decidere il futuro di Gonzalo Higuain. La Juventus non ha ancora stabilito se il Pipita debba rimanere o meno. Su di lui, da tempo, c’è la Roma che vorrebbe portare nella capitale il bomber.

L’attaccante non è convinto dalla proposta giallorossa – si parla di un biennale – e per questo il club allenato da Fonseca potrebbe decidere di virare su un altro obiettivo.

WALZER – Higuain e non solo. Sono diversi i centravanti a caccia di una squadra. Su tutti Mauro Icardi da cui dipenderà, forse, anche il futuro di Milik, attaccante polacco del Napoli. Sono proprio loro tre i diretti interessati al mercato. La Roma, se non dovesse arrivare a Higuain, starebbe pensando al centravanti di Ancelotti che, a sua volta, sarebbe chiuso dall’arrivo dell’ex capitano dell’Inter. In tutto questo, il Pipita resterebbe alla Juventus. Solo una suggestione? Chissà, intanto il mercato potrebbe regalare sorprese…