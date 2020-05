Higuain racconta: “Nessuno sarebbe mai passato dal Real al Napoli”

Gonzalo Higuain sta riflettendo sul suo futuro. L’attaccante della Juventus durante la quarantena ha dato segnali di insofferenza e le voci lo volevano lontano da Torino. Per lui si prospettava un futuro in patria con la maglia del River Plate, anche se il padre del calciatore ha sempre negato tutto. A proposito di mercato però, Higuain ha raccontato il momento del suo trasferimento dal Real Madrid al Napoli.

Dal Real Madrid al Napoli

Durante un’intervista rilasciata a Tyc Sports l’argentino ha raccontato il trasferimento avvenuto nell’estate del 2013: “Il 90% dei giocatori non sarebbe andato al Napoli dal Real Madrid. Io però volevo dimostrare a tutti che la decisione presa non era sbagliata. Era una scommessa molto grande, volevo crescere e reinventarmi come giocatore e persona. Ero convinto”. Una scelta corretta considerati i numeri dell’argentino con la maglia del Napoli: 147 partite e ben 92 gol. Sempre con gli azzurri ha alzato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.