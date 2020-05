Higuain, ritorno alla Juventus posticipato

Gonzalo Higuain ancora al centro di tanti rumors. Non solo il mercato con la possibilità di vederlo dire addio alla Juventus con sguardo al River Plate, ma adesso anche per aver ritardato il ritorno alla Continassa. L’attaccante bianconero, infatti, è ancora in Argentina per motivi familiari e avrebbe chiesto, e ottenuto, un permesso per rimanere ancora in famiglia e tornare più tardi agli allenamenti.

Ore calde per Higuain: settimana decisiva

Inizialmente il Pipita era atteso oggi a Torino, ma non tornerà in Italia fino alla seconda metà della settimana. Nessun caso, ma Higuain ha chiesto il permesso alla Juventus per stare ancora vicino alla madre che sarebbe in gravi condizioni. La Vecchia Signora avrebbe dato l’ok dimostrandosi decisamente tollerante visto il delicato momento. Ma una volta che sarà ufficializzata la data di ripresa, Higuain non potrà più tirarsi indietro: prenderà l’aereo per Torino e si sottoporrà alla quarantena del caso. Altre due settimane di isolamento prima di tornare alle attività che, a quel punto, potrebbero già essere di gruppo e non più individuali.

Higuain al River Plate: il padre dà spiegazioni

Nonostante le voci di avvicinamento tra l’attaccante e il River Plate, c’è chi, come il padre del Pipita non vede suo figlio via da Torino. Non adesso per lo meno. Nelle ultime dichiarazioni, infatti, il genitore aveva detto: “Gonzalo al River Plate? Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento in Argentina”. Parole che confermano come, per questa stagione e forse la prossima, non ci siano molte vie d’uscita per il centravanti che quasi certamente si troverà a vestire ancora per un’annata la maglia bianconera. Mercato permettendo…