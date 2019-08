Higuain si riprende la Juventus: torna in vendita la sua maglia

Da esubero a titolare. Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus. Tornato dal prestito, prima al Milan e poi al Chelsea, il Pipita è stato mandato in campo da titolare alla prima giornata di campionato contro il Parma.

Una buona notizia per l’argentino che verrà, con ogni probabilità, confermato anche nel match contro il Napoli. Altro segnale del ritrovato rapporto tra l’attaccante e la Vecchia Signora, è la presenza della sua maglia negli store. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus ha anche deciso di rimettere in vendita la maglia col numero 21, ovvero quello scelto dopo il ritorno in bianconero. Anche senza la 9, sembra proprio che Higuain sarà il centravanti di questa stagione 2019-2020.