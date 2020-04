Higuain torna al River? Il padre dell’argentino: “Impossibile”

In queste ore nei vari media si vociferava del possibile ritorno di Higuain al River Plate. L’attaccante bianconero non è ancora certo del suo futuro alla Juventus e il richiamo della patria si fa sentire. L’ex Milan era stato accostato anche all’Athletic Bilbao, salvo poi essere stato scartato dallo stesso club basco.

NIENTE RIVER – Il futuro di Higuain per ora sembra ancora essere in Europa. A Goal il padre dell’argentino ha smentito qualsiasi voce riguardo un suo ritorno in Argentina: “Per il momento non può tornare al River Plate. E’ impossibile per ora, Gonzalo ha un contratto per quest’anno e il prossimo“. Parole abbastanza lapidarie per quanto riguarda il futuro del Pipita, ma si sa, nel mercato mai dire mai.