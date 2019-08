Hubner esalta Balotelli: “Sarà il nuovo Tatanka di Brescia, riconquisterà l’Italia”

Nuova sfida per Mario Balotelli, che ha deciso di sposare il progetto del Brescia, squadra della sua città. A commentare l’operazione, ai microfoni di calciomercato.com, è intervenuto l’ex attaccante delle rondinelle Dario Hubner.

BRESCIA – “Quella bresciana è una piazza calda, con una tifoseria accesa. Mario è di Brescia ed è a casa, in un ambiente che ti fa lavorare in maniera tranquilla chiedendo però un grande impegno. Per fare bene bisogna metterci il cuore e dare tutto: poi è il campo a decidere”.

CAMPIONATO – “Balotelli è un buon giocatore, che arriva in una squadra rodata che ha vinto il campionato di Serie B, con schemi ben collaudati. Lui dovrà essere bravo a inserirsi in questo contesto, mentre i compagni dovranno valorizzarlo: se trovano il giusto mix, il Brescia può fare bene”.

NAZIONALE – “La scelta che ha fatto è per tornare in Nazionale: ora deve dimostare tutto sul campo. A 30 anni ha messo la testa a posto, per quello che mi ha detto si vede che ha una grande voglia di tornare in azzurro”.

CONSIGLI – “Dovrà dare tutto, sudare sempre: non dovrà mai mollare fino al novantesimo. Il Brescia è una provinciale e potrà anche incappare in qualche sconfitta, ma lui deve uscire dal campo sempre morto: nessuno potrà così rimproverargli niente”.

TATANKA – “Balotelli il nuovo Tatanka del Brescia? Me lo auguro, anzi, spero faccia anche meglio. Sono un grande tifoso del Brescia e spero che possa raggiungere la salvezza il prima possibile. E voglio vedere Mario in Nazionale”.