Hysaj attaccato dai tifosi sui social. La Lazio: “Il ritiro deve restare sereno”

Elseid Hysaj è stato minacciato per aver cantato "Bella ciao" alla sua presentazione ai compagni

L'inizio dell'avventura di Elseid Hysaj alla Lazio non è stato certamente dei migliori. Il difensore è stato ripreso mentre cantava "Bella ciao" alla presentazione alla squadra. Un canto che non è stato affatto gradito da parte della tifoseria biancoceleste. Prontamente per Hysaj sono arrivati insulti sui social. La Lazio ha preso posizione sull'accaduto con un breve comunicato: "È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi".