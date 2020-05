Hysaj dice addio al Napoli, l’agente: “Non rinnoverà, decisione già comunicata al club”

L’ultima stagione di Hysaj al Napoli è stata tutt’altro che semplice. Con la gestione Ancelotti il minutaggio del terzino albanese si era ridotto drasticamente salvo poi tornare con regolarità in campo con Gattuso in panchina. L’agente del giocatore però ha comunicato al club la decisione presa dal suo assistito.

ADDIO – Mario Giuffredi a RadioKissKiss ha annunciato: “Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis”.