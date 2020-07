Hysaj e Allan affondano il Sassuolo e riportano il Napoli in scia Milan

Al San Paolo il Napoli ha avuto la meglio sul Sassuolo con un gol nel primo tempo di Hysaj e poi nel finale di Allan. Match vivo subito con numerose occasioni per i campani ma anche per i neroverdi che sono andato in gol in due circostanze con Djuricic ma viziati da fuorigioco. Nella ripresa ancora due gol annullati al Sassuolo e partita che si è poi conclusa con la seconda rete dei partenopei firmata da Allan. Con la vittoria di stasera per 2-0 i padroni di casa campani si riportano a -1 dal Milan che occupa il sesto posto.