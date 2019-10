Hysaj, l’agente avverte il Napoli: “Via a gennaio o gli azzurri lo perderanno a parametro zero”

E’ destinata a concludersi l’esperienza di Elseid Hysaj con la maglia del Napoli. A confermarlo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’agente dell’albanese Mario Giuffredi.

VIA – “E’ nell’interesse di tutti che Hysaj si trasferisca a gennaio, visto che è in scadenza di contratto: il Napoli, che un anno fa ha rifiutato 50 milioni dal Chelsea, rischierebbe sennò di perderlo a parametro zero. Se oggi Elseid non fosse infortunato starebbe giocando, dato che è un giocatore forte. Magari giocherà fino a giugno: gli azzurri potrebbero decidere di tenerlo fino alla fine della stagione dandogli spazio”.

FUTURO – “Il Valencia adesso è una pista da escludere, in ogni caso noi prendiamo in considerazione tutto, sia all’estero che in Italia. La Roma? In estate ne avevamo parlato, ora invece è ancora presto”.