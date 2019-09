Hysaj, l’agente: “Piaceva anche alla Juventus, ma il Napoli non ha voluto cederlo”

Sarà ancora a tinte azzurre il futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, al centro di numerose voci di mercato in queste settimane, rimarrà infatti al Napoli anche in questa stagione, come confermato dal suo agente Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss.

PERMANENZA – “I motivi della sua permanenza sono due: il primo è legato al mancato accordo economico, il secondo, consequenziale al primo, è che secondo me non c’è stata la volontà da parte del club di privarsene”.

TRATTATIVE – “Quest’estate ho portato avanti delle trattative con tre club importanti: tutti hanno una grande stima del giocatore, poiché lo reputano forte tatticamente grazie al lavoro svolto con Sarri. Hysaj è sempre piaciuto alla Juventus, ma poi hanno preso Danilo attraverso lo scambio con Cancelo e le possibilità si sono chiuse”.