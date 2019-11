Hysaj, l’agente: “Scambio con Florenzi? Fantasia”

Elseid Hysaj è destinato a lasciare il Napoli. L’albanese andrà in scadenza di contratto al termine della stagione con gli azzurri e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare l’accordo. Del futuro dell’albanese, a Radio Kiss Kiss, ha parlato il suo agente Mario Giuffredi, che ha smentito le voci di uno scambio con Florenzi, in uscita dalla Roma.

SCAMBIO – “Hysaj alla Roma e Florenzi al Napoli? E’ fantasia. Elseid piace ai giallorossi dalla scorsa estate, ma bisogna valutare tante cose: l’infortunio di Malcuit ha creato dei problemi di strategia sia a noi che al club. Hysaj a fine stagione potrebbe liberarsi gratis, quando l’anno scorso il Napoli avrebbe potuto prendere cifre importanti dal Chelsea. Dopo la cessione di Jorginho, il club chiuse però ad altre cessioni”.