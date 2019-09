Hysaj resta a Napoli, l’agente: “Ho cercato di trasferirlo altrove”

Si è conclusa la sessione di mercato estiva. Uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Elseid Hysaj. Il terzino albanese era dato in partenza dal Napoli, ma alla fine è rimasto in azzurro. Queste le parole del suo agente Mario Giuffredi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Il mio obiettivo era portare via Hysaj, ci ho provato dal primo minuto fino all’ultimo utile. Purtroppo, per un motivo o per un altro, i presupposti giusti non si sono mai creati. Sono emerse alcune opportunità che però non si sono concretizzate. Sicuramente lasciarlo a Napoli non era il mio volere, ho portato Di Lorenzo anche per favorire la sua uscita e non avrei mai messo due miei giocatori nello stesso ruolo. Certo, adesso punto e a capo: ha un contratto fino a giugno 2021, lo rispetterà e sarà a disposizione del mister”.