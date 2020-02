Hysaj rinato, l’agente attacca Ancelotti: “Gli aveva distrutto l’autostima”

Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, il Napoli sembra essersi parzialmente ripreso. Gli azzurri sognano in grande in Coppa Italia, ma ancora non convincono totalmente in campionato. Chi non pare risentire particolarmente del cambio di tecnico è Elseid Hysaj. Il difensore albanese ha già totalizzato 9 presenze con Rino Gattuso, mentre era finito ai margini con Carlo Ancelotti. L’agente del giocatore Mario Giuffrida ha attaccato apertamente l’ex allenatore ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Ancelotti lo aveva distrutto del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto le certezze. A Napoli non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Preferisco non parlare dei rapporti tra l’allenatore ed i calciatori, ma tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti”.