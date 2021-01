I dubbi di Skriniar: “Lavoriamo correttamente, ma subiamo troppi gol”

L’Inter resta in scia al Milan capolista. I nerazzurri battono il Crotone e per qualche ora sono in testa alla classifica, prima del controsorpasso dei rossoneri. Tuttavia, se l’attacco della formazione di Antonio Conte continua a girare a ritmi notevoli, come testimonia il primato per gol fatti, la difesa preoccupa nuovamente. Due le reti concesse ai pitagorici e solamente sesto posto in fatto di marcature subite: troppo per chi punta in alto.

DUBBI

Milan Skriniar sembra confermare questa perplessità sui due volti dell’Inter. Il difensore slovacco ha parlato a Sportmediaset: “Stiamo lavorando, stiamo facendo le cose giuste secondo me. Soprattutto, cerchiamo di dare continuità al lavoro e ai risultati. Prendere meno gol? Sicuramente sì, l’anno scorso non prendevamo tante reti. Adesso la cosa importante è che stiamo segnando di più, ma noi difensori dobbiamo subire meno reti possibile”.