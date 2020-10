I social reagiscono dopo i nuovi casi Covid in casa Inter: “Giocheranno Mazzola e Rivera”

Altri positivi in Serie A ed in particolare nell’Inter, questa volta ad essere in serio pericolo è il Derby di Milano, previsto per prossima settimana. I nerazzurri sono saliti a quota 4 positivi nella giornata di oggi con i casi di Nainggolan e Gagliardini, che si sono aggiunti ai difensori Skriniar e Bastoni. Il Milan invece deve fare i conti con le le positività di Duarte e Ibrahimovic. I tifosi non hanno tardato a far arrivare le reazioni sui social in vista della partita che a questo punto appare sempre più a rischio. Andiamo a vedere qualche reazione da Twitter…

