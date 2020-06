Iago Falque: “Due mesi solo in hotel. Ora pronto a salvare il Genoa”

Una quarantena non facile quella vissuta da Iago Falque. L’attaccante del Genoa si è ritrovato ad affrontare l’isolamento per l’emergenza coronavirus da solo in alberto. Due mesi vissuti senza la sua famiglia, in completa solitudine con la speranza che tutto finisse nel più breve tempo possibile. Intervistato da Il Secolo XIX,il classe 1990 si è detto pronto a tornare in campo per dare una mano ai suoi nella lotta per non retrocedere.

Iago Falque: l’isolamento in Hotel

Due mesi fermo all’hotel Tower, insieme a mister Nicola, Iago Falque ha raccontato quei giorni (oltre 50), trascorsi tra un allenamento e l’altro nella palestra e sul tetto della struttura: “Cosa mi è mancato di più? Sicuramente la mia famiglia. I contatti quotidiani sono serviti ad andare avanti, ma non potevano sostituire la voglia di vederla, di viverla e averla vicina”, ha detto l’attaccante. “Sono rimasto a Genova per più di due mesi senza vederli”. “Cosa ho fatto da solo? Mi sono dedicato a lavori di prevenzione infortuni che mi hanno fatto bene, visto che la stagione era iniziata con un po’ di problemi fisici. Ricordo momenti duri e anche giorni più lunghi di altri. Vedevo quello che accadeva fuori e il morale non era certo alto”.

Ripresa campionato

E sul ritorno in campo, prima per gli allenamenti e poi per la Serie A: “Sono davvero contento e soddisfatto si torni alle abitudini. Mi mancavano il campo e i compagni, gli allenamenti in cui c’era da divertirsi e le partitine. Allenarsi da soli è stata un’esperienza differente e, per certi versi, difficile da affrontare”. E sulla lotta alla salvezza: “L’interruzione è arrivata in un momento in cui stavo riprendendo. Ho sfruttato questo periodo per migliorare la forma fisica dopo gli infortuni alla caviglia e al quadricipite che mi avevano frenato negli ultimi mesi. Rispetto ai compagni il gap era grande. Ora l’ho colmato, sto bene e ho una voglia matta di tornare. Voglio fortissimamente aiutare il Genoa. Lo devo a presidente, società, mister, compagni. Mentalmente sono carico”.