Ibra rincara la dose: “Questo non è il mio Milan, ormai gli obiettivi sono altri”

Nonostante sul campo arrivino i risultati, a livello dirigenziale il Milan non sembra ancora aver trovato l’assetto giusto e l’ennesimo cambio in panchina ne è la dimostrazione. I rossoneri con Pioli stanno raggiungendo risultati importanti, ma ciò potrebbe non bastare per la sua riconferma. La dirigenza poi dovrà fare i conti con Zlatan Ibrahimovic, sempre più lontano da Milano.

IBRAHIMOVIC: “NON È IL MIO MILAN”

Intercettato dai microfoni da Sportmediaset lo svedese è tornato a parlare della situazione del club: “Questo non è il mio Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente, gli obiettivi non sono più quelli di una volta, quelli del Milan che io continuo ad avere in testa. Io voglio rivedere quella squadra che lotta per lo scudetto e per la Champions. Io mi diverto ancora in campo, ma non gioco per un contratto. Gioco per raggiungere obiettivi che mi diano stimoli: il prossimo anno non so se resto”. Parole pesanti a distanza di pochi giorni dalla splendida vittoria contro la Juventus.