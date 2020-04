Ibrahimovic, ancora un anno al Milan ad una sola condizione…

Zlatan Ibrahimovic pensa al futuro. L’attaccante svedese non vuole concludere la propria carriera con lo stop imposto dall’emergenza coronavirus e starebbe ipotizzando di proseguire ancora un’altra stagione con la maglia del Milan.

Stando agli ultimi rumors, il centravanti potrebbe rimanere a Milanello solo se verrà realizzata una squadra che possa competere per arrivare in alto, almeno ai posti che valgono l’accesso alla Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Ibrahimovic sarebbe disposto a rinnovare e rimanere per un’altra stagione ad un’unica condizione: la dirigenza dovrà allestire una squadra competitiva. L’aspetto economico, a questo punto, non sembra essere di primaria importanza. Ora spetta al Milan decidere.