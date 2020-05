Ibrahimovic, che grana: infortunio al polpaccio

Brutte notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è infortunato durante l’allenamento odierno: si teme un lungo stop. Una terribile news per l’ambiente rossonero e per il centravanti specie se dovessero esserci novità in tema di ripresa del campionato.

Ibrahimovic, le condizioni

Infortunio al polpaccio per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è fatto male in allenamento. Per lui si parla di stiramento al gemello ma c’è il timore del tendine di Achille che potrebbe significare un lungo stop. Il centravanti svedese s’è fermato durante la sessione odierna del Milan e nelle prossime ore effettuerà degli accertamenti che daranno notizie più sicure sull’entità dello stop: il Milan si augura che l’infortunio non abbia coinvolto il tendine d’achille. Lo svedese, però, dalle prime impressioni, è sembrato scuro in volto a testimonianza della gravità del problema.