Ibrahimovic: “Delusi per Champions ma lotteremo per scudetto”

La carica dell'attaccante svedese per il proseguimento della stagione

Intervenuto a Radio Deejay, Zlatan Ibrahimovic torna a parlare dopo l'addio all'Europa con la sconfitta contro il Liverpool nel girone di Champions League. L'attaccante del Milan si è detto ancora deluso per quanto accaduto ma fiducioso in chiave campionato.

LOTTEREMO - "Siamo delusi dall'uscita della Champions League, mi dispiace tanto e ci dispiace tanto ma lotteremo per vincere lo scudetto", ha detto lo svedese. "Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento esiste anche il successo, cresceremo e prendermo esperienza".

GIOCO - Un passaggio interessante anche sulla lotta con i difensori che negli anni è cambiata: "Oggi il rapporto con i difensori è tranquillo, prima era una bomba: non sapevo se perdevo la pazienza o ero tranquillo. Oggi è più tranquillo e so controllarmi. Oggi hanno molto più rispetto di me mentre prima i difensori mi attaccavano e non avevano rispetto. C'è qualche difensore di vecchia generazione come Chiellini. Lo stimo e mi piace quando c'è un po' di guerra così mi sento vivo", ha detto Ibrahimovic.