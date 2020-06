Ibrahimovic entra nello spogliatoio dell’Hammarby: è polemica

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. L’attaccante del Milan durante il lockdown si è allenato in Svezia per poi rientrare a Milano salvo poi tornare in patria per recuperare dall’infortunio. Lo svedese nel frattempo ha avuto anche un’accesa discussione con Gazidis, reo secondo Ibra di essersi presentato a Milanello dopo tantissimo tempo. Attorno all’attaccante però si è creata una nuova polemica.

Ibrahimovic infrange le regole

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Sportbladet, Ibrahimovic sarebbe entrato nello spogliatoio del suo Hammarby dopo la vittoria sull’Ostersund. Un comportamento in netto contrasto con le regole sanitarie che permettono l’ingresso solo ad allenatori e calciatori. Informato della presunta violazione, il segretario della federazione svedese ha dichiarato: “Devo saperne di più prima di poter parlare, discuteremo con l’Hammarby”.