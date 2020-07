Ibrahimovic fa 100 presenze con il Milan e scherza con i compagni: “Non ho concorrenza”

Zlatan Ibrahimovic ha giocato in tutte e tre le big italiane: Juventus, Inter e Milan. Solo con i rossoneri però è nato un feeling speciale che l’ha portato a tornare 8 anni dopo, trovando una squadra e una società completamente diversi. Anche gli obiettivi di questo Milan sono cambiati e proprio questo potrebbe essere il motivo di una separazione definitiva con tra l’attaccante e i rossoneri.

IBRAHIMOVIC FA 100 CON IL MILAN

Prima di pensare al futuro però, il Milan si gode il presente premiando proprio Ibrahimovic con una maglia dedicata alle due 100 presenze con il club. Un traguardo importante per l’attaccante che sui canali ufficiali rossoneri ha commentato: “Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite. Un saluto, ciao”. Poi una frecciata ai compagni: “Grazie ragazzi, è tutto merito vostro… Non ho concorrenza“. Il tutto con un sorriso stampato in faccia.

