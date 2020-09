Ibrahimovic già decisivo: doppietta al Bologna, il Milan vince 2-0

Il Milan continua a vincere. I rossoneri confermano l’ottimo momento di forma mostrato nella seconda parte del 2020: dopo il lockdown, il Diavolo si è trasformato in uno schiacciasassi e non ha ancora conosciuto la sconfitta. Gli uomini di Pioli si impongono sul Bologna per 2-0, segnando una rete per tempo. Esordio con la nuova squadra anche per Brahimi Diaz e Sandro Tonali.

LA GARA

La partenza è favorevole al Bologna che al 2′ va vicinissimo al vantaggio con un tiro di Soriano sporcato da un difensore. Ma è solo un’illusione: il Milan cambia marcia e colleziona occasioni con Ibrahimovic e Calhanoglu imprecisi sotto porta. Al 36′ si sblocca il risultato: cross di Theo Hernandez per il numero 11 svedese che svetta su Danilo e Dominguez e sigla il vantaggio dei rossoneri. La situazione non cambia nella ripresa. Orsolini commette fallo su Bennacer e provoca il rigore prontamente trasformato da Ibra che sigla una doppietta. Zlatan non si accontenta, ma non è preciso nel momento risolutivo: prima si fa parare la conclusione da Skorupski e poi calcia alto da due passi. Barrow spaventa i rossoneri in contropiede, quando va al tiro, venendo murato da Kjaer. Botta e risposta alla mezz’ora con Theo Hernandez che impegna il portiere felsineo e Skov Olsen, bravo a costringere Donnarumma alla prima grande parata della serata. Il Bologna è sfortunato nel finale quando Danilo colpisce un legno da distanza ravvicinata. Espulso Dijks per somma di ammonizioni negli ultimi minuti. Il Milan controlla la gara e conquista i primi tre punti.