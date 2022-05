Ibrahimovic, il ritiro dipenderà dall’esito dell’operazione al ginocchio

Lo svedese deciderà il proprio futuro dopo l'operazione al ginocchio

Infatti, lo svedese ha deciso di procedere con l'intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per capire se potrà tornare a giocare a calcio ai suoi livelli come vorrebbe oppure no. Gli ultimi mesi sono stati un calvario con diversi acciacchi che ne hanno limitato l'impiego. Nonostante tutto, la sua presenza è stata comunque fondamentale per il resto della squadra arrivata alla conquista del Tricolore.