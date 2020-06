Ibrahimovic, il ritorno in campo col Milan si avvicina: due possibilità

Esattamente un mese fa, il 25 di maggio, Zlatan Ibrahimovic si fermava in allenamento per un infortunio al polpaccio. Tanta la preoccupazione attorno alle sue condizioni, soprattutto in ottica campionato dove il Milan sembrava non poter fare a meno di lui.

Un mese dopo, il rientro di Ibrahimovic non è più un rebus con lo svedese che recupera e pensa al rientro in campo. Difficile ipotizzare di vederlo contro la Roma sabato prossimo, più facile invece vederlo nell’undici titolare contro la Spal l’1 luglio o il 4 contro la Lazio all’Olimpico. Non ci saranno rischi, visto anche l’apporto in zona gol di Rebic come visto nell’ultima gara contro il Lecce.

LE NEWS DI GOSSIP QUI