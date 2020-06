Ibrahimovic, indizio social sul futuro

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. Lo svedese ha pubblicato nella notte una foto su Instagram che lo ritrae davanti al Duomo di Milano accompagnata da una scritta: “House of the Lord”, ovvero La Casa del Signore.

Da capire se il riferimento sia al suo feeling con la città di Milano o, addirittura, come tanti tifosi rossoneri e appassionati di sport sperano, al suo futuro al Milan. Una cosa è certa, Ibrahimovic è maestro in questi messaggi e la valanga di like e commenti ricevuti è la prova di quanto lo svedese sia seguito nel mondo. L’attaccante sta preparando il ritorno in campo in campionato dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Le sue condizioni, dopo il leggero infortunio al polpaccio, sembrano essere migliorate. L’obiettivo del fuoriclasse di Malmoe potrebbe essere la gara contro la Roma del prossimo 28 giugno.