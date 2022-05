Ibrahimovic: “Mai sofferto così in vita mia. Mesi senza crociato e ora…”

La confessione social del bomber del Milan

"Sei mesi di ginocchio gonfio. Sei mesi in cui mi sono potuto allenare solo 10 volte con la squadra. Sei mesi in cui ho dovuto fare oltre 20 iniezioni. Sei mesi in cui dovevo svuotare il ginocchio una volta a settimana. Sei mesi di antidolorifici quotidiani. Sei mesi in cui a malapena dormivo a causa del dolore", ha proseguito l'attaccante.