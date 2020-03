Ibrahimovic, messaggio social polemico: “Fallo con passione o non farlo affatto…”

Zlatan Ibrahimovic non le manda certo a dire. Ecco perché il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram sembra avere un tono molto polemico, forse in relazione alle ultime vicende che stanno avvenendo nell’ambiente del Milan.

I vari botta e risposta tra i dirigenti, Boban e Gazidis su tutti, devono aver turbato in qualche modo l’attaccante del Diavolo che ha voluto esternare il suo pensiero con poche parole, ma abbastanza chiare: “Fallo con passion o non farlo affatto”. A chi siano riferite le sue dichiarazioni non è lecito saperlo, ma Ibrahimovic non deve aver preso bene i rumors riguardanti i vertici societari e l’addio che sembra imminente di Boban e, forse, anche quello di Maldini.