Ibrahimovic e il Milan hanno trovato l’accordo per proseguire insieme questo secondo matrimonio in rossonero. Avrà dunque un lieto fine la telenovela legata al rinnovo dello svedese, pronto a firmare il rinnovo con il Diavolo. Ibra rientrerà a Milano nel week-end, sarà allora che verrà messo ufficialmente nero su bianco, ma non ci sono più dubbi: Ibra e il Milan avanti insieme. Lo riporta GdS.