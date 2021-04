Ibrahimovic nei guai: la Uefa apre un’indagine per il caso scommesse

La Uefa ha aperto un'indagine su Ibrahimovic per il caso scommesse

Zlatan Ibrahimovic nei guai. A smorzare la gioia per il rinnovo di contratto con il Milan ci ha pensato la Uefa, che ha aperto un’indagine sullo svedese per aver violato il regolamento sulle scommesse (l’attaccante, tramite la sua società per azioni Unknown AB, sarebbe in possesso del 10% del marchio di scommesse sportive Bethard.com).