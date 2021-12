Ibrahimovic: “Rinnovo Pioli? Bene, ma ora tocca a me. Sullo scudetto…”

Parla l'attaccante svedese del Milan

C'è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic nella vittoria del Milan contro il Genoa nel turno infrasettimanale di campionato. Un successo che torna a far respirare il Diavolo dopo il doppio k.o. contro Fiorentina e Sassuolo. L'attaccante svedese ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sul Grifone nella quale ha segnato il primo gol con una splendida punizione. "Era già deciso prima della partita quanto dovevo giocare e ho fatto il massimo che potevo. Questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane. Ultime due partite abbiamo fatto errori che sono costati il risultato, abbiamo perso due partite ma il campionato è ancora lungo. Ci sono alti e bassi, abbiamo avuto due bassi e ora un alto. Questa era la mia sfida, portare il Milan più in alto possibile ma bisogna continuare a lavorare e credere che è possibile stare avanti".

Dal campo al futuro: "Cosa penso del rinnovo di Pioli? Che ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato​". In chiave scudetto: "Sono felice per i tifosi perché per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso, ma finché non vinci un trofeo non conta niente".