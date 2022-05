Ibrahimovic: “Ritiro? Sono vicino alla linea di porta ma ho paura”

Lo svedese si confessa riguardo al possibile addio al calcio

Lunga intervista a ESPN per Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante del Milan ha parlato ovviamente della stagione dei rossoneri ma soprattutto del proprio ritiro. Non si è sbilanciato lo svedese ma alcuni suoi passaggi sembrano far riflettere a proposito dell'addio al calcio, non imminente ma comunque molto vicino.

RITIRO - "Sono vicino alla linea di porta. Sono un po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Quale sarebbe il prossimo capitolo? Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose, ma l'adrenalina che ho ora sul campo non so se potrei trovarla altrove", ha ammesso Ibrahimovic. "Sto provando a spostare la linea della porta, giocando e segnando gol. Ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, devo potermi divertire giocando. Non ha senso giocare se soffri troppo, è meglio essere realisti e dire a te stesso: 'È abbastanza'. E cominci un nuovo capitolo. Ma se sei concentrato su questo non sei concentrato sul resto. Nella mia testa non c'è questo. Se pensassi al mio ritiro, non sarei capace di aiutare i miei compagni e me stesso in fare ciò che vorrei. I calciatori seguono lo stesso programma ogni giorno. E io l'ho fatto per 25 anni. Sei come un soldato. Io sono vicino a questa linea, ma non ancora".