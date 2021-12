Ibrahimovic salva Milan deludente a Udine (1-1)

Lo svedese ha risposto a Beto che nel primo tempo ha portato in vantaggio la squadra di casa

Il Milan si blocca a Udine e viene salvato da Ibrahimovic al 90' che rimette il punteggio in equilibrio dopo la rete di Beto. Friulani che hanno fatto una partita perfetta con un'unica sbavatura grave che è costata la perdita di due punti. Il Milan invece è stato poco lucido nel primo tempo e parte del secondo. Beto porta in vantaggio i friulani al 17’. L'Udinese ha avuto altre occasioni ma non concretizzate. Nella ripresa il Milan accelera anche grazie agli ingressi di Kessié, Tonali e Messias ma raggiunge il pari soltanto nel recupero grazie allo svedese che realizza in semirovesciata. Milan +2 sull'Inter a a +3 sul Napoli ma i nerazzurri potrebbero scavalcare la squadra di Pioli se domani batteranno a San Siro il Cagliari.