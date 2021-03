Ibrahimovic: “Se Maldini vuole sono disposto a rinnovare. Scudetto? Tutto è possibile”

Archiviata l’esperienza al Festival di Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic torna a parlare di campo e scopre le carte per quanto riguarda il proprio futuro a Che tempo che fa: “Oggi volevo esserci alla partita, la squadra mi è mancata tantissimo durante il Festival. Un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli. Ho tanta responsabilità verso i miei compagni, mi sento un leader e loro sono sempre pronti ad ascoltare quello che dico. Il Milan è l’unica squadra che mi fa emozionare così tanto”. Carte scoperte per quanto riguarda il possibile rinnovo con il Milan: “Vediamo. Dipende da Maldini, se lui vuole io sono disposto a restare ancora al Milan. Scudetto? Tutto può succedere, Ci sono ancora tante partite da giocare. Adesso è il momento decisivo. Noi abbiamo anche l’Europa mentre l’Inter ha più tempo per recuperare le energie non giocando le coppe. Io credo in quello che faccio, sono venuto al Milan per vincere”.

