Ibrahimovic senza limiti, il Milan vola: Napoli k.o. al San Paolo 3-1

Esame San Paolo superato per il Milan. Merito di un alunno modello come Zlatan Ibrahimovic, che non smette di sorprendere. Per lo svedese doppietta e decimo gol in 6 presenze: numeri straordinari. Va al tappeto il Napoli, che paga a caro prezzo gli inizi di gara troppo titubanti. I rossoneri consolidano il primato in classifica e iniziano a sognare in grande.

IL MATCH

Nei primi venti minuti di gioco domina il Milan. I rossoneri creano occasioni da gol con facilità, ma non trovano il gol. Rebic e Calhanoglu impegnato Meret, mentre Kjaer spreca da buona posizione. A sbloccare l’incontro ci pensa il solito Ibrahimovic: lo svedese colpisce di testa su cross di Theo Hernandez e batte il portiere avversario. Il Napoli, colpito nell’orgoglio, prova a reagire. Prima Mertens trova la parata di Donnarumma, poi Di Lorenzo colpisce una clamorosa traversa. Nella ripresa il Milan raddoppia: palla di Rebic per Ibrahimovic che di ginocchio supera Meret. Il Napoli accorcia le distanze con Mertens, bravo a farsi trovare pronto sull’assist di Mario Rui dopo una bella palla recuperata dagli azzurri nella metà campo avversaria. Tuttavia i propositi di rimonta dei partenopei si fiaccano con l’espulsione di Bakayoko per somma di ammonizioni. Il risultato non cambia fino ai minuti di recupero, quando Hauge salta Manolas e batte Meret con un pallonetto per il 3-1 conclusivo. Il Milan conquista un successo preziosissimo e si candida fortemente come una delle formazioni da battere.