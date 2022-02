Ibrahimovic, slitta il ritorno in campo ma ci sarà per un big match…

Lo svedese recupera lentamente dopo l'infortunio

Zlatan Ibrahimovic sta continuando a lavorare in modo specifico per recuperare dall'infiammazione al tendine d'achille che lo ha tenuto fuori dalle ultime partite del suo Milan . L'attaccante sta tentando in ogni modo di poter tornare a dare una mano alla squadra in questo finale di stagione che vedrà il Diavolo impegnato nella corsa al campionato e in Coppa Italia.

Nessuna tabella di marcia sicura per rivedere Ibrahimovic in campo ma un piano che potrebbe delinearsi portandolo a giocare un big match che potrebbe essere decisivo per i traguardi finali del club. Infatti, pare che la sua presenza sia da escludere sia contro l'Udinese in campionato che contro l'Inter nel derby di Coppa Italia dell'1 marzo. Più probabile rivederlo in campo il prossimo 6 marzo quando il Milan se la vedrà contro il Napoli per quella che potrebbe essere una sfida da dentro o fuori per la corsa scudetto.