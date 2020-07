Ibrahimovic: “Sono giocatore, allenatore e presidente. Con me dall’inizio si vinceva lo scudetto”. Ma un ex rivale lo attacca…

Sempre il solito Ibrahimovic. L’attaccante del Milan si gode la vittoria ottenuta contro la Juventus nel big match di martedì sera. Un 4-2 in rimonta che, se solo ci fosse stato il pubblico, avrebbe fatto impazzire tutti in quel di San Siro. Lo svedese, al termine della gara, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni abbastanza curiose e… discutibili.

Ibrahimovic: “Con me dall’inizio si vinceva lo scudetto”

Che l’impatto in squadra, sia dal punto di vista realizzativo che di assist, sia stata decisivo per il Milan è evidente. Ecco perché Ibrahimovic è sicuro che con lui dalla prima giornata, il campionato del Diavolo sarebbe stato ben diverso. Ai microfoni di Dazn, lo svedese ha parlato molto chiaramente: “Se arrivavo al Milan dal primo giorno, vincevamo lo scudetto“. E ancora: “Futuro? Vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi. Ci sono cose che stanno succedendo qua di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi, può essere l’ultima volta che mi vedono dal vivo. Giocare senza tifosi è brutto, oggi avrebbero potuto divertirsi con noi”. E come se non bastasse: “Sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi. Se voglio fare l’allenatore? No no, sono presidente (dell’Hammarby, ndr), giocatore ed allenatore! Anche se mi pagano solo come calciatore, e questo è negativo…”.

L’ex rivale attacca

Parole tipiche del centravanti che, però, hanno scatenato l’ira e gli attacchi di chi ha militato con lui in America. Infatti, sui social, ecco lo sfogo di Felipe Campanholi Martins che, per chi non lo sapesse, di lavoro fa il centrocampista al D.C. United, proprio in MLS. Una storia particolare la sua, con un passato anche in Italia. Su Twitter il giocatore ha scritto facendo riferimento alle parole di Ibrahimovic: “Sono felice che tu non sia più qui in MLS”. Un commento che è destinato a far parlare. E chissà se Ibrahimovic deciderà di rispondere… e come…

