Ibrahimovic torna a Milan: “Il solito Zlatan, un Diavolo diverso”

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Lo svedese è un giocatore del Milan, ricomponendo un binomio con i rossoneri che mancava da sette anni. Per l’attaccante ex Juventus e Inter l’avventura durerà fino a giugno, quando si deciderà se rinnovare e continuare il rapporto. Ibrahimovic ha condiviso sui propri profili le sue sensazioni su questo clamoroso ritorno. Su Instagram ha postato un fotomontaggio che lo ritrae insieme ad un diavolo con la scritta: “Same Zlatan. Different Devil”.