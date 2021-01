Ibrahimovic torna e spazza via il Cagliari: il Milan resiste al comando

Le preoccupazioni della Juventus saranno aumentate dopo il match della Sardegna Arena. Infatti il Milan non sbaglia e approfitta del k.o. dei bianconeri contro l’Inter, allungando sui campioni d’Italia, ora lontani 10 punti. Respinto anche l’aggancio dei cugini nerazzurri che restano a meno 3. Decide una doppietta di Zlatan Ibrahimovic contro il Cagliari.

IL FILM DEL MATCH

Bastano 5 minuti al Milan per sbloccare l’incontro. I rossoneri beneficiano di un rigore per un contatto tra Lykogiannis e Ibrahimovic e quest’ultimo non sbaglia dagli undici metri. Il Cagliari fatica a scuotersi. Anzi, il Milan sfiora il raddoppio con Calabria che impegna Cragno chiamandolo all’intervento in tuffo. Lo stesso Calabria al 36′ ci prova di nuovo e stavolta viene fermato dal palo. Nella ripresa i rossoneri chiudono la pratica. Ancora una volta è Ibrahimovic l’autore del gol: lo svedese scatta sul filo del fuorigioco e batte Cragno con un diagonale preciso. Simeone prova a riaprire l’incontro, ma sbatte contro Donnarumma in uscita. Nel finale viene espulso Saelemaekers per un doppio giallo in pochi minuti. Protesta il Cagliari per un rigore non assegnato per un fallo su Sottil.