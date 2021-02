Ibrahimovic vittima di insulti razzisti a Belgrado. La Stella Rossa si scusa

Di origini bosniache, l’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato oggetto di insulti razzisti giovedì a Belgrado, durante l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra i rossoneri e la Stella Rossa (2-2). Nelle immagini trasmesse venerdì dal canale N1, si nota che il giocatore seduto sulle tribune dello stadio di Belgrado, viene insultato da un uomo che in più occasioni gli dice “Balija”, puzzolente, un’offesa discriminatoria tipicamente diretta ai bosniaci. Zlatan, come noto, è infatti di origini bosgnacche (legate cioè al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamiche) da parte di padre).

La Stella Rossa prende le distanze e si scusa